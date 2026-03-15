Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

On n'arrête plus Norwich City. Les Canaris en sont désormais à 24 points pris sur 30 et grimpent au classement.

À l'exception d'une défaite surprise à la maison contre Birmingham City, Norwich City est inarrêtable ces derniers mois. Les Canaris de Philippe Clément restent sur un brillant 18/21 depuis le début du mois de février, et ont laissé loin derrière eux le spectre de la relégation.

Ce samedi, Norwich City recevait Preston North End et n'a pas tremblé, s'imposant 2-0 et grimpant temporairement à la 12e place au classement. "En arriver ici est une réussite incroyable de la part de toute l'équipe", se réjouit Clément au micro de Sky Sports.

Philippe Clément a transformé Norwich City

"Nous avions 9 points en 15 matchs, et sur les 22 suivants, nous en avons pris 42. C'est un chiffre extraordinaire", reconnaît le coach des Canaris, qui ne s'en contentera pas. "Comme je l'ai dit : cette équipe a l'ambition de gagner tous ses matchs".

Et du côté de Norwich, on commence à y croire, comme le déclare Andy Marshall, ancien gardien de but des Jaune & Vert : "Clément est génial. Il suffit d'en parler à qui que ce soit dans ce club, ils disent tous la même chose : il a trouvé la meilleure façon pour ces joueurs de jouer à la fois individuellement et collectivement", se réjouit-il sur BBC Norfolk.



Le niveau d'exigence de Philippe Clément, souligne Marshall, est aussi une raison des succès récents. "Ce qu'il attend de chaque joueur à chaque fois pose les bases pour tout le monde. Il n'hésitera pas à dire à un joueur qu'il doit travailler plus dur, être meilleur à l'entraînement", pointe l'ancien Canari.