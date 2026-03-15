Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On n'arrête plus Norwich City. Les Canaris en sont désormais à 24 points pris sur 30 et grimpent au classement.

À l'exception d'une défaite surprise à la maison contre Birmingham City, Norwich City est inarrêtable ces derniers mois. Les Canaris de Philippe Clément restent sur un brillant 18/21 depuis le début du mois de février, et ont laissé loin derrière eux le spectre de la relégation.

Ce samedi, Norwich City recevait Preston North End et n'a pas tremblé, s'imposant 2-0 et grimpant temporairement à la 12e place au classement. "En arriver ici est une réussite incroyable de la part de toute l'équipe", se réjouit Clément au micro de Sky Sports.

Philippe Clément a transformé Norwich City 

"Nous avions 9 points en 15 matchs, et sur les 22 suivants, nous en avons pris 42. C'est un chiffre extraordinaire", reconnaît le coach des Canaris, qui ne s'en contentera pas. "Comme je l'ai dit : cette équipe a l'ambition de gagner tous ses matchs".

Et du côté de Norwich, on commence à y croire, comme le déclare Andy Marshall, ancien gardien de but des Jaune & Vert : "Clément est génial. Il suffit d'en parler à qui que ce soit dans ce club, ils disent tous la même chose : il a trouvé la meilleure façon pour ces joueurs de jouer à la fois individuellement et collectivement", se réjouit-il sur BBC Norfolk.


Le niveau d'exigence de Philippe Clément, souligne Marshall, est aussi une raison des succès récents. "Ce qu'il attend de chaque joueur à chaque fois pose les bases pour tout le monde. Il n'hésitera pas à dire à un joueur qu'il doit travailler plus dur, être meilleur à l'entraînement", pointe l'ancien Canari. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Norwich City
Preston North End

Plus de news

LIVE : Voici les compositions d'Antwerp - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Antwerp - Standard

14:57
Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

15:00
🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

14:30
Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40
Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

14:00
Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

13:20
Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard Interview

Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

13:00
Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

12:00
🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

11:30
Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts Analyse

Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts

10:40
3
Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

11:00
Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

10:20
C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

10:00
Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

09:30
L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40
"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

09:00
Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

08:20
Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

08:00
Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

07:00
"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

07:20
2
Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

06:30
Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

06:00
1
Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

23:00
Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

22:43
Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

22:00
Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part" Interview

Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

21:40
Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

21:20
Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

21:00
Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

20:40
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

20:13
📷 Un tacle terrible a donné le ton : le Bayern réduit à neuf perd des points précieux

📷 Un tacle terrible a donné le ton : le Bayern réduit à neuf perd des points précieux

20:00
1
Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"

Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"

19:45
17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A

17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A

19:30
À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"

À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"

19:00
Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain

Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain

18:40

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 38
Wrexham Wrexham 2-0 Swansea Swansea
Oxford Utd Oxford Utd 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Coventry City Coventry City 1-2 Southampton Southampton
Middlesbrough Middlesbrough 1-1 Bristol City Bristol City
Stoke City Stoke City 3-1 Watford Watford
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Birmingham City Birmingham City 1-1 Sheffield United Sheffield United
Millwall Millwall 1-2 Blackburn Blackburn
West Bromwich West Bromwich 3-0 Hull City Hull City
Leicester City Leicester City 1-3 QPR QPR
Norwich City Norwich City 2-0 Preston North End Preston North End
Portsmouth Portsmouth 16/03 Derby County Derby County
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved