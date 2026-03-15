Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Wout Faes retrouve des couleurs avec Monaco. Hier, il s'est montré irréprochable contre Brest, contribuant à la nouvelle victoire des siens.

Alors qu'il avait disparu de la circulation à Leicester, Wout Faes renaît avec Monaco. Contre Brest, il a enchaîné un cinquième match complet à la suite en Ligue 1. Et l'équipe a enchaîné...une cinquième victoire consécutive.

Les Monégasques en sont également à deux cleansheets sur les trois dernières rencontres : "En tant que défenseur ou gardien, on vit pour ça, même si c’est un travail de toute l’équipe ! Donc si le boulot est fait collectivement, ça nous sécurise forcément derrière", explique Wout Faes sur le site internet du club.

Une sérénité retrouvée

Faes ne s'est pas contenté de contribuer à la cleansheet. Il a, de l'avis de plusieurs observateurs, été l'un des meilleurs sur le terrain grâce à ces duels remportés et ses récupérations hautes. La rigueur de Sébastien Pocognoli semble lui être bénéfique.

"Nous sommes vraiment sur une bonne dynamique en ce moment et ça fait plaisir, mais on a envie de plus ! Maintenant il faut aussi qu’on reste les pieds sur terre et humbles, et qu’on continue à travailler. Il est clair que nous voulons grimper au classement, même si nous ne nous sommes pas fixés d’objectif en particulier", poursuit Faes.

Lire aussi… Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."
L'ASM va maintenant vivre des affiches contre Lyon et Marseille : "La rencontre de ce soir était un match piège, car si on ne gagnait pas ce soir, ç’aurait été difficile, mais comme on l’emporte, on peut se permettre d’être ambitieux. Mais comme on le répète souvent dernièrement, on sait trop d’où l’on vient, donc ce n’est pas parce qu’on a fait une bonne série qu’on va commencer à avoir la tête dans les nuages".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Brest
Wout Faes

Plus de news

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

18:01
Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

12:00
🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

17:30
"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

17:00
"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

16:00
Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

15:28
Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

15:00
🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

14:30
Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40
Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

14:00
Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

13:20
Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard Interview

Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

13:00
Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

12:30
🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

11:30
Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts Analyse

Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts

10:40
3
Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

11:00
Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

10:20
C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

10:00
Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

09:30
L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40
"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

09:00
Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

08:20
Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

08:00
Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

07:00
"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

07:20
2
Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

06:30
Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

06:00
1
Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

23:00
Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

22:43
Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

22:00
Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part" Interview

Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

21:40
Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

21:20
Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

21:00
Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

20:40
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

20:13

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 26
Marseille Marseille 1-0 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 2-1 Lens Lens
Angers Angers 0-2 Nice Nice
Monaco Monaco 2-0 Brest Brest
Strasbourg Strasbourg 0-0 Paris FC Paris FC
PSG PSG Uitg Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 0-0 Lyon Lyon
Metz Metz 0-2 Toulouse Toulouse
Rennes Rennes 20:45 Lille OSC Lille OSC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved