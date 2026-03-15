Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

Wout Faes retrouve des couleurs avec Monaco. Hier, il s'est montré irréprochable contre Brest, contribuant à la nouvelle victoire des siens.

Alors qu'il avait disparu de la circulation à Leicester, Wout Faes renaît avec Monaco. Contre Brest, il a enchaîné un cinquième match complet à la suite en Ligue 1. Et l'équipe a enchaîné...une cinquième victoire consécutive.

Les Monégasques en sont également à deux cleansheets sur les trois dernières rencontres : "En tant que défenseur ou gardien, on vit pour ça, même si c’est un travail de toute l’équipe ! Donc si le boulot est fait collectivement, ça nous sécurise forcément derrière", explique Wout Faes sur le site internet du club.

Une sérénité retrouvée

Faes ne s'est pas contenté de contribuer à la cleansheet. Il a, de l'avis de plusieurs observateurs, été l'un des meilleurs sur le terrain grâce à ces duels remportés et ses récupérations hautes. La rigueur de Sébastien Pocognoli semble lui être bénéfique.

"Nous sommes vraiment sur une bonne dynamique en ce moment et ça fait plaisir, mais on a envie de plus ! Maintenant il faut aussi qu’on reste les pieds sur terre et humbles, et qu’on continue à travailler. Il est clair que nous voulons grimper au classement, même si nous ne nous sommes pas fixés d’objectif en particulier", poursuit Faes.

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L'ASM va maintenant vivre des affiches contre Lyon et Marseille : "La rencontre de ce soir était un match piège, car si on ne gagnait pas ce soir, ç’aurait été difficile, mais comme on l’emporte, on peut se permettre d’être ambitieux. Mais comme on le répète souvent dernièrement, on sait trop d’où l’on vient, donc ce n’est pas parce qu’on a fait une bonne série qu’on va commencer à avoir la tête dans les nuages".