Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

Benito Raman semble enfin, pour la première fois depuis longtemps, redevenir une option réelle pour débuter dans le onze malinois. À Gand, il a rejoué 45 minutes pour la première fois depuis environ deux mois. Et le voilà face à Anderlecht, un autre de ses anciens clubs.

Touché physiquement et très affecté par le décès de son père, Benito Raman revient de très loin : "Physiquement, il franchit d'énormes paliers. Ces trois dernières semaines, il a montré l'exemple à l'entraînement et s'est montré très positif", le félicite Fred Vanderbiest en conférence de presse. Jusqu'ici, Boersma a gardé la préséance, mais il est davantage habitué à un 4-3-3 et, lors des derniers matches, il s'est montré un peu moins présent aux abords de la surface.

Raman attend de voir quel rôle Vanderbiest a en tête pour lui dimanche. "S'il faut mettre un peu plus de pression vers l'avant, je peux faire plus d'appels en profondeur que Bouke Boersma, Myron van Brederode ou Kiki Vanrafelghem. C'est moins leur jeu : ils aiment mieux avoir le ballon dans les pieds. Je pense que ces dernières semaines, il nous a manqué un joueur qui fait davantage de courses en profondeur".

Chaque point vaudra très cher

L'ancien Anderlechtois fait toujours aussi mal comme supersub, même s'il aspire à un rôle plus en vue : "Peut-être as-tu besoin de cette arme à sortir du banc. Cela n'empêche pas que je veux jouer davantage. Tout dépend de ce que veut le coach. Si on prend un point, on se rapprochera aussi très fort du top 6. Si on veut vraiment en être, il faut simplement gagner".

Malines n'est pas gâté par le calendrier de cette fin de phase classique : le KV jouera sa place dans le top 6 contre Anderlecht et au Club de Bruges : À moins que le Club se concentre déjà sur les play-offs, ce que je ne pense pas, ce sera beaucoup plus difficile à Bruges qu'à domicile contre Anderlecht. Même si Anderlecht est actuellement l'une des meilleures équipes du pays".

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Malines aura l'avantage de jouer après ses deux principaux poursuivants, le Standard et Genk (qui sont quatre points derrière) : "On saura à l'avance ce qu'on pourra ou devra faire. Soit ce sera un peu plus calme, soit il y aura énormément de pression. Si Genk perd, je ne vois plus comment cela pourrait mal tourner. Westerlo et le Standard joueront encore l'un contre l'autre. On a encore deux balles de match et il faut encore gagner une fois".