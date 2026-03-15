Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Vincent Kompany a vécu un samedi frustrant au Bayer Leverkusen. La blessure de Sven Ulreich ne vient pas arranger la situation, que du contraire.

Une ouverture du score rapidement concédée, deux exclusions, trois buts annulés : le Bayern Munich a dû aller puiser dans ses réserves pour ramener un point du Bayer Leverkusen, qui a tenté 21 frappes au but et provoqué 3,23 expected goals.

Vincent Kompany est apparu particulièrement remonté par l'arbitrage après la rencontre. Mais en plus de tous ces faits de match, c'est la blessure de Sven Ulreich qui va particulièrement inquiéter Vince the Prince dans les jours à venir.

Les quatre gardiens du Bayern blessés

Le portier allemand a fini la rencontre entre les perches, mais souffre d'une élongation aux adducteurs. Le Bayern Munich a confirmé dans un communiqué médical qu'il serait indisponible pour une durée encore indéterminée.

ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus



Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.



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Gute Besserung, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/z5piw73VJa — FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026

Problème : Ulreich était déjà le substitut de Jonas Urbig, lui-même doublure de Manuel Neuer, lui aussi sur la touche. Comme si cela ne suffisait pas, Leon Klanc, le quatrième gardien bavarois, est également blessé.



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Cela aurait pu être la chance de Daniel Pertez, convoité par Anderlecht il y a un an et demi, mais le Bayern l'a prêté à Southampton. C'est donc Leonard Prescott (le gardien des U19, âgé de 16 ans), qui devrait défendre les buts bavarois lors de la prochaine rencontre.