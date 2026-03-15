Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

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Photo: © photonews

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Le Racing Genk a frappé un grand coup en s'imposant contre Saint-Trond (1-0). De quoi relancer encore un peu plus la lutte pour le top 6.

Chaud, un derby limbourgeois l'est toujours. Mais avec les enjeux de cette fin de phase classique et le retour de Wouter Vrancken, la rencontre s'annonçait encore un peu plus électrique que d'habitude. Et cela s'est d'ailleurs ressenti en début de rencontre.

Il a fallu 20 minutes pour assister à la première vraie occasion de ce derby. Et elle s'est directement transformée en but : pour sa centième apparition sous le maillot de Genk, Zakaria El Ouahdi a profité de la superbe remise de Robin Mirisola dans le rectangle pour lancer les hostilités (20e, 1-0).

Genk tient jusqu'au bout

Un but qui a ouvert la rencontre : le score aurait pu évoluer des deux côtés, mais Tobias Lawal et Leo Kokubo ont fait le boulot pour que le marquoir reste en l'état jusqu'au repos. En deuxième mi-temps, Saint-Trond a logiquement pris l'initiative, ce qui a laissé des espaces à Genk. Les reconversions du Racing ont à nouveau mis Kokubo à contribution.

Saint-Trond a beau être l'équipe ayant remonté le plus de scores défavorables, Genk avait beau n'avoir gardé le zéro que lors de 3 matchs de championnat sur 28, le Racing a conservé son avantage jusqu'au bout, dans une ambiance survoltée.

Les hommes de Nicky Hayen reviennent ainsi à un point de la sixième place de Malines (qui joue à 18h30 contre Anderlecht) et prennent également trois points d'avance sur le Standard (dont le déplacement à l'Antwerp est à suivre en live). De son côté, Saint-Trond est désormais à trois points du Club de Bruges, et six unités de l'Union.

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