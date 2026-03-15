C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

Les rêves de maintien se sont envolés à la Neuville. L'Olympic Charleroi ne peut plus se sauver en Challenger Pro League.

Ce samedi, l'Olympic Charleroi est passé tout près de prendre un point à Courtrai, mais a fini par s'incliner (3-1) dans les arrêts de jeu. Un résultat qui a des conséquences concrètes : les Dogues ne peuvent désormais plus se maintenir en D1B.

C'est ce que rapporte l'agence de presse Belga. L'Olympic est en effet largué par les Francs Borains et le RWDM, tandis que les équipes U23, on le sait, ne peuvent pas être reléguées (et 3 des 5 derniers au classement en D1B sont des équipes de jeunes).

L'Olympic de retour en D1 ACFF

Un an après leur montée en Challenger Pro League, les Dogues font donc l'ascenseur et retournent en D1 ACFF, le troisième échelon de notre football. Ils auront vécu une saison très compliquée, marquée par la séparation, après un début de saison réussi, avec Arnauld Mercier.

Une situation mal vécue par les supporters, qui pointent notamment la direction du doigt pour cette décision. L'Olympic ne compte que 16 points et 3 victoires en 28 matchs de championnat.



En D1 ACFF, la course à la promotion bat son plein : ce samedi, Tubize-Braine est revenu de loin pour prendre un point contre Mons, tandis que Virton revient à deux points du duo de tête.