Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Dans deux semaines, les Diables affronteront les USA, puis le Mexique quelques jours plus tard, lors de deux rencontres de préparation à la Coupe du monde 2026. Un rassemblement pour lequel Rudi Garcia dévoilera sa sélection le 20 mars à 13h00.

Cela sonne déjà comme une première grande répétition pour les Diables, à trois mois de la Coupe du monde. Fin du mois, Rudi Garcia et ses hommes se rendront sur le continent américain pour un petit stage préparatoire et deux rencontres amicales face au Mexique et aux États-Unis.

Un rassemblement pour lequel Rudi Garcia sera privé de plusieurs cadres actuellement blessés, comme Zeno Debast et Arthur Theate en défense, mais aussi Youri Tielemans au milieu de terrain.

Le sélectionneur français pourra donc découvrir de nouveaux visages et donner une chance à certains qu'il n'a pas encore vus l'impressionner à trois mois de l'annonce de sa sélection pour le Mondial 2026.

Quand Rudi Garcia annoncera-t-il la sélection des Diables pour la trêve de mars ?

Bien qu'il ne s'agisse que de deux rencontres amicales, ce rassemblement sera donc important pour l'équipe nationale, aussi dans une perspective d'esprit de groupe. Ce sera aussi l'occasion pour Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, de retour de blessure, de retrouver du temps de jeu en sélection et de reprendre confiance.

C'est le vendredi 20 mars, sur le coup de 13h00, que Rudi Garcia se présentera au Proximus Basecamp de Tubize pour annoncer sa sélection. Pour rappel, les Diables affronteront les USA le 28 mars à Atlanta (20h30, heure belge), puis le Mexique le 1er avril à Chicago (03h00 du matin, heure belge).



