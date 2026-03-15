Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken est en fin de contrat au STVV. Une prolongation est en discussions, mais il n'y a pas encore d'accord, et il intéresse logiquement d'autres clubs... dont Anderlecht.

Pas encore de prolongation de contrat pour Wouter Vrancken

Wouter Vrancken est en discussion depuis quelque temps déjà avec Saint-Trond au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Les supporters regrettent ce manque de clarté car Vrancken réussit de grandes choses cette saison, et est donc très convoité.

Le coach des Canaris s'est ouvert à ce sujet. "Nous nous revoyons la semaine prochaine pour en discuter. Et vous le savez, ce n'est pas une question d'argent pour moi, mais de la manière dont STVV voit l'avenir”, a expliqué Wouter Vrancken à De Zondag.

L'une des options citées est le RSC Anderlecht, qui aurait considéré Vrancken comme une option sérieuse pour remplacer Besnik Hasi avant de se tourner vers Alfred Schreuder (en vain).

Anderlecht, une option pour Vrancken ?

"Cela n'entre absolument pas en ligne de compte pour moi. En tout cas, aucun club belge avant la fin du championnat”, a-t-il affirmé. Quoi qu'il en soit, le RSCA a désormais confirmé Jérémy Taravel dans ses fonctions jusqu'à la fin de la saison.

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Mais après coup ? Si Vrancken ne prolonge pas au Stayen et que le Sporting d'Anderlecht n'a pas encore trouvé son coach, il entrera certainement à nouveau en ligne de compte. Tout se décidera peut-être en fonction d'une éventuelle participation à une Coupe d'Europe...