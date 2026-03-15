Une erreur de casting à 40 millions : le terrible message de Luciano Spalletti à Loïs Openda

Loïs Openda n'est pas à la fête à la Juventus. Hier, Luciano Spalletti l'a encore laissé sur le banc pendant 90 minutes.

Une seule titularisationsur les douze matchs de Serie A de 2026 : Loïs Openda joue de mois en moins à la Juventus. En première partie de saison, il pouvait encore se targuer d'être la deuxième option de Luciano Spalletti en pointe derrière Jonathan David, vu la blessure de Dusan Vlahovic.

L'attaquant serbe est toujours à l'infirmerie, Arkadiusz Milik est en revanche revenu dans le parcours après être resté sur la touche toute la saison en raison de sa blessure au mollet.

Openda recule encore dans la hiérarchie

Pourtant, Spalletti a joué sans attaquant spécifique contre l'Udinese de Christian Kabasele. Jeremie Boga (auteur du seul but de la rencontre) et Kenan Yildiz ont alterné comme faux numéros neuf.

Openda, David et Milik ont donc tous trois commencé sur le banc. Seul l'ancien joueur de La Gantoise est rentré au jeu. Voilà donc trois matchs de suite qu'Openda passe entièrement sur le banc, sans disputer la moindre minute.



Autant dire que sa situation continue à empirer dans le Piémont. Et pourtant, la Juventus devra bien payer 40 millions à Leipzig l'été prochain : l'option d'achat liant le sort du Diable Rouge au maintien de la Juve en Serie revient quasiment à en faire une clause obligatoire.