🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

Les Glasgow Rangers jouent ce moment à St.Mirren. Nicolas Raskin et Tuur Rommens ont lancé la rencontre de la plus belle des manières.

Auteurs de quatre partages en six matchs (dont le fameux 2-2 de la semaine dernière contre le Celtic), les Rangers avaient à coeur de renouer avec la victoire sur le terrain de St.Mirren. Une rencontre pour laquelle Danny Röhl a encore titularisé Tuur Rommens et Nicolas Raskin d'entrée de jeu.

Bien lui en a pris puisque ce sont les deux Belges qui ont montré la voie à suivre à leurs coéquipiers en ouvrant le score à la demi-heure. Raskin est à l'assist, Rommens à la finition.

Une action limpide

Trouvé à l'extérieur du rectangle, le Liégeois a délivré une passe tout simplement magistrale de son pied gauche, désarçonnant complètement la défense locale. Arrivé lancé, Rommens ne s'est pas fait prier au second poteau.

L'arrière gauche de 22 ans a laissé éclater sa joie, et on le comprend : il s'agit de son tout premier but pour sa nouvelle équipe. Transféré en provenance de Westerlo pour 3,60 millions en janvier, sa cote de popularité ne cesse de grimper.





Nicolas Raskin en est quant à lui à son huitième assist de la saison. Il y a un an, il était monté jusqu'à onze. Est-il en train de signer la saison la plus prolifique de sa carrière ?