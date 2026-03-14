Plus à son aise qu'en Belgique : le Standard n'en voulait plus, le voilà taureau d'or

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Photo: © photonews

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L'été dernier, Soufiane Benjdida a quitté le Standard par la petite porte. Il s'est refait une santé au Maroc.

En juillet 2023, le Standard avait été chercher Soufiane Benjdida au Maroc. Alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, l'attaquant en était à sa troisième saison avec le Raja Casablanca. Sa première saison en Belgique (lors de l'exercice 2023/2024) s'est soldée par six buts avec le SL 16.

Au printemps, Ivan Leko l'avait même invité à rejoindre l'équipe première pour la fin des Playoffs. Benjdida avait même marqué lors du dernier match de la saison. En début de saison dernière, l'entraîneur croate l'a même titularisé à six reprises sur les huit premiers matchs.

Benjdida s'était notamment illustré avec un but et un bicyclette en guise d'assist contre Dender. Mais la concurrence d'Andi Zeqiri et Denis Ayensa avait eu raison de son temps de jeu. Le Standard l'avait alors prêté au RWDM.

Fin d'aventure en eau de boudin, renaissance au Maroc

Un épisode à oublier puisque le garçon avait été renvoyé après dix matchs par les Molenbeekois pour s'être battu avec un coéquipier au coup de sifflet d'un partage face au Patro Eisen. Cela n'a pas incité le Standard à prolonger son contrat. Benjdida s'est ainsi retrouvé libre et est retourné gratuitement au Maroc, du côté de Fès.

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Un retour au pays qui lui fait le plus grand bien : Soufiane Benjdida est tout simplement le meilleur buteur du championnat marocain, avec 12 buts en 13 matchs de championnat marocain, contribuant activement à la belle troisième place de son équipe.
 

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