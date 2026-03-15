🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Everton pensait repartir avec un point d'Arsenal mais a fini par s'incliner 2-0. Comme si cela ne suffisait pas, l'entourage de Thierno Barry a été pris à partie par des supporters...des Toffees.

Le score était encore de 0-0 à la 89e. Mais Viktor Gyökeres a fait se lever l'Emirates Stadium en ouvrant le score sur le gong. Le jeune Max Dowman (16 ans) a ensuite fait le break dans le temps additionnel. L'humeur était donc maussade dans le camp des visiteurs.

Après la rencontre, l'attaquant Thierno Barry a dénoncé sur ses réseaux sociaux les violences subies par son entourage. Les proches de l'attaquant français ont été passés à tabac alors qu'ils se situaient parmi les supporters d'Everton.

Une violence intolérable

"Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un stade. J'avais emmené des amis pour qu'ils profitent du match, mais leur soirée a été gâchée par quelques imbéciles", déplore Barry.

"Le football doit être un lieu où chacun se sent en sécurité et respecté. Ce genre d'attitude n'a pas sa place dans ce sport et n'est tout simplement pas toléré. Mes amis et les personnes agressées ont dû être escortés par la sécurité d'Arsenal et la police par crainte de représailles de la part de nos supporters", explique le Lyonnais de 23 ans.

Thierno Barry s'était révélé grâce à sa saison à 20 buts à Beveren. Il avait ensuite confirmé au FC Bâle et à Villarreal. Ses 11 buts en Liga lui avaient valu un transfert à 30 millions à Everton l'été dernier. Auteur de six buts cette saison, il a récemment perdu sa place de titulaire. Ce n'est pas cet incident qui l'aidera à le sentir plus à son aise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Everton
Thierno Barry

Plus de news

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

18:01
"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

17:00
Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

16:30
1
"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

16:00
Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

15:28
Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

15:00
🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

14:30
Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40
Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

14:00
Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

13:20
Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard Interview

Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

13:00
Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

12:30
Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

12:00
🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

11:30
Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts Analyse

Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts

10:40
3
Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

11:00
Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

10:20
C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

10:00
Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

09:30
L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40
"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

09:00
Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

08:20
Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

08:00
Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

07:00
"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

07:20
2
Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

06:30
Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

06:00
1
Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

23:00
Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

22:43
Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

22:00
Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part" Interview

Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

21:40
Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

21:20
Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

21:00
Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

20:40
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

20:13

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 30
Sunderland Sunderland 0-1 Brighton Brighton
Burnley Burnley 0-0 Bournemouth Bournemouth
Chelsea Chelsea 0-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Arsenal Arsenal 2-0 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 1-1 Manchester City Manchester City
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 3-1 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 0-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 16/03 Wolverhampton Wolverhampton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved