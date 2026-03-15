🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

Everton pensait repartir avec un point d'Arsenal mais a fini par s'incliner 2-0. Comme si cela ne suffisait pas, l'entourage de Thierno Barry a été pris à partie par des supporters...des Toffees.

Le score était encore de 0-0 à la 89e. Mais Viktor Gyökeres a fait se lever l'Emirates Stadium en ouvrant le score sur le gong. Le jeune Max Dowman (16 ans) a ensuite fait le break dans le temps additionnel. L'humeur était donc maussade dans le camp des visiteurs.

Après la rencontre, l'attaquant Thierno Barry a dénoncé sur ses réseaux sociaux les violences subies par son entourage. Les proches de l'attaquant français ont été passés à tabac alors qu'ils se situaient parmi les supporters d'Everton.

𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗠𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗬 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗔̀ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗠𝗜𝗥𝗔𝗧𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗨𝗠 ! 😱😓



Ce genre d’actes n’a pas sa place dans les stades de football… 😡



🗣️ Thierno Barry : "Ce genre de… pic.twitter.com/WOAGpToU3o — Foot Mercato (@footmercato) March 14, 2026

Une violence intolérable

"Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un stade. J'avais emmené des amis pour qu'ils profitent du match, mais leur soirée a été gâchée par quelques imbéciles", déplore Barry.

"Le football doit être un lieu où chacun se sent en sécurité et respecté. Ce genre d'attitude n'a pas sa place dans ce sport et n'est tout simplement pas toléré. Mes amis et les personnes agressées ont dû être escortés par la sécurité d'Arsenal et la police par crainte de représailles de la part de nos supporters", explique le Lyonnais de 23 ans.





Thierno Barry s'était révélé grâce à sa saison à 20 buts à Beveren. Il avait ensuite confirmé au FC Bâle et à Villarreal. Ses 11 buts en Liga lui avaient valu un transfert à 30 millions à Everton l'été dernier. Auteur de six buts cette saison, il a récemment perdu sa place de titulaire. Ce n'est pas cet incident qui l'aidera à le sentir plus à son aise.