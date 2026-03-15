Challenger Pro League : Les Francs-Borains battus à Lommel, Lokeren s'impose mais hors du top six

Lommel a battu les Francs-Borains 3-1 et jouera les Plays-Offs de montée. Lokeren s'est imposé 4-1 face au Jong Gent, mais ne pourra pas participer à ces Plays-Offs.

Les deux derniers matchs de la trentième journée de Challenger Pro League se jouaient ce dimanche soir. Lommel recevait les Francs-Borains et Lokeren accueillait le Jong Gent. Deux rencontres pour clôturer le week-end de championnat.

La partie a démarré très fort à Lommel. Boukammiri a ouvert le score à la 11e minute et trois minutes plus tard, Wouters a fait le break. Les Francs-Borains ont réagi avant la pause grâce à Abdallah, qui a réduit l'écart à la 37e minute.

Mais Lommel a repris le large avant la mi-temps. Seuntjens a transformé son penalty pour faire 3-1. Les Francs-Borains ont poussé pour relancer le match, mais le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. Avec ces trois points, l'équipe est en bonne position pour jouer les plays-offs de montée.

Pas dans le top six

Dans l'autre rencontre, Lokeren a largement dominé le Jong Gent. Mabanza a marqué après cinq minutes de jeu. Aerschot a fait 2-0 à la 15e et s'est offert un doublé avant de rejoindre les vestiaires. Vanderdonck a réduit l'écart à dix minutes de la fin, mais Brrou a inscrit le 4-1 à la 83e minute.



Lokeren comme le Jong Gent ne peuvent plus atteindre le top six. Le RFC Liège, sixième, compte sept points d'avance.