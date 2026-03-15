Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

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Alors qu'à la fin du mois de mars, l'Irak doit disputer un barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde, la situation au Moyen Orient compliquait les choses. Mais une solution a été trouvée.

L'embrasement généralisé au Moyen Orient a un impact sur d'autres nations que l'Iran, menacé de ne pas participer à la Coupe du Monde 2026. De nombreuses rencontres étaient prévues dans la région et pourraient ne pas se disputer, tandis que l'Irak, qui doit jouer un barrage qualificatif pour le Mondial, était dans une situation délicate.

De nombreux joueurs et membres du staff étaient en effet coincés, que ce soit en Irak ou dans d'autres pays du Moyen Orient, en raison de la fermeture de l'espace aérien suite à l'attaque israélo-américaine et aux ripostes de l'Iran.

L'Irak jouera bien son barrage pour le Mondial 2026 

L'Irak risquait donc de ne pas pouvoir se rendre au Mexique pour y disputer la finale des barrages intercontinentaux face au Suriname ou à la Bolivie. La fédération irakienne avait notamment demandé à la FIFA un éventuel report du barrage, l'espace aérien irakien étant fermé jusqu'au 1er avril. 

Finalement, bonne nouvelle : l'Irak pourra bel et bien se rendre au Mexique. C'est ce qu'a annoncé le président de la fédération irakienne de football, Adnan Dirjal, via ses réseaux sociaux. 

"L'équipe nationale partira à la fin de la semaine pour le Mexique en avion privé, et nous avons réussi à entrer en contact avec certains clubs où évoluent nos joueurs pour qu'ils rejoignent la sélection avant la trêve", écrit-il. 

Le vainqueur de ce barrage intercontinental sera versé dans le groupe I, avec la France, le Sénégal et la Norvège. L'Irak n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde dans son histoire, en 1986 ; elle avait pour l'occasion affronté la Belgique en poules (victoire 2-1 des Diables Rouges). 

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