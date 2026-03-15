Eden Hazard nostalgique de l'ère Wilmots ? "C'était tellement bien avec Marc"

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Eden Hazard a été cuisiné par la RTBF sur les coachs qui ont marqué sa carrière. Avec quelques réponses intéressantes.

Le premier choix imposé à Eden Hazard a opposé Claude Puel, l'entraîneur qui a lancé sa carrière professionnelle à Lille, et Rudi Garcia, qui l'a fait décoller. Sa préférence va à Garcia : "J’ai passé beaucoup plus de temps avec lui. Avec tout le respect que j’ai pour Claude Puel car il m’a lancé en Ligue 1. Mais j’ai gagné des trophées avec Garcia et je suis toujours en contact avec lui".

Des contacts qui lui valent un rôle dans l'ombre chez les Diables. Eden reste discret sur la nature exacte de ses interventions : "J’ai dit que je voulais bien mais qu’il ne faut pas me demander de venir dans le groupe, de donner des interviews, etc. Je suis loin. Je serai toujours là pour aider mais c’est un rôle minime. On ne me verra pas. Je suis là, sans être là, c’est mon rôle".

Que de pointures côtoyées durant sa carrière

Mais lorsque José Mourinho entre dans la balance, le plateau pèse souvent pour lui. Eden le met ainsi devant Rudi Garcia, Guus Hiddink, Antonio Conte ou Maurizio Sarri. Par rapport à Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, son coeur balance : "Sur le plan carrière, je dis Mourinho. Mais Zinédine Zidane représente tellement de choses pour moi. C’était mon idole. Carlo était l’entraîneur parfait pour moi mais je n’ai pas pu lui montrer tout ce que je pouvais faire".

Ce petit jeu lui a également été proposé pour les entraîneurs côtoyés chez les Diables Rouges. Le dilemme le plus difficile oppose Marc Wilmots et Roberto Martinez : "Marc a été le pionnier de la génération. Il a lancé tout le monde et a créé un groupe. Niveau football, on a fait de meilleures choses avec Martinez. Mais avec Wilmots, c’était tellement bien".


"Quand Marc est arrivé, les stades ont commencé à se remplir. Je vais quand même dire Roberto parce qu’on a vécu plus de choses sur le terrain et que ma relation avec lui était magnifique", conclut-il.

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