"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

Watford s'est incliné 3-1 à Stoke City hier. Edward Still est apparu assez frustré par la prestation de son équipe en conférence de presse.

Les premiers signaux étaient pourtant positifs : Watford a bien entamé la rencontre, se procurant les premières grosses occasions. Mais c'est bien Stoke qui a ouvert le score à la demi-heure, avant de gérer sa seconde mi-temps, faisant le break dans le dernier quart d'heure.

"Je suis dégoûté car j'ai un peu la même impression qu'après le match contre Sheffield Wednesday en début de semaine (partage 1-1), où nous avions bien commencé la rencontre et eu au moins trois occasions franches. Si vous mettez l'adversaire sur la défensive, vous pouvez mettre en place et gérer le match de manière totalement différente", déplore Edward Still en conférence de presse, relayé par le site internet du club.

Watford est tombé dans le piège

L'ancien adjoint de Besnik Hasi est en colère : "Je suis vraiment déçu par notre manque de discipline avec le ballon. Nous connaissons les points forts de Stoke, et le message sur lequel nous avons travaillé ces derniers jours était de ne pas jouer dans leurs zones de pressing où ils sont si performants".

Ce n'était pas faute d'avoir prévu : "Lorsque vous faites des passes courtes dans ces zones de construction, ils sont très efficaces pour récupérer le ballon avec agressivité pour repartir en contre. C’est ce qui s’est passé pour deux des trois buts".



La faute aux blessés ? Watford a en effet dû composer sans de nombreux cadres : "Ce n'est jamais une excuse, car cela fait partie du jeu, mais quand on a autant de joueurs titulaires absents, dans des moments comme aujourd'hui, on le ressent", déplore Still. Les Hornets sont désormais dixièmes, à huit points des Playoffs d'accession à la Premier League.