Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

En passe de retrouver la Jupiler Pro League avec le SK Beveren, Christian Brüls n'a jamais vraiment eu le modèle de vie d'un joueur professionnel. Même durant ses passages au Standard et à Gand, le milieu de terrain fumait et mangeait régulièrement chez McDonald's.

C'est l'une des belles histoires de cette remontée du SK Beveren. À 37 ans, Christian Brüls s'apprête à retrouver l'élite après avoir livré une saison pleine et ornée de seize actions décisives en Challenger Pro League.

L'ancien joueur du Standard, de Gand, d'Eupen, du Stade Rennais ou encore de Westerlo doit cependant encore prolonger son contrat, qui expirera au terme de la saison. Une suite qui sonne comme une évidence pour les deux parties.

Christian Brüls, un grand ami de Radja Nainggolan ?

Christian Brüls va donc retrouver la Jupiler Pro League, mais ce n'est pas pour cela qu'il changera son rythme de vie, qui n'a jamais vraiment été celui d'un joueur professionnel. Dans un entretien accordé à nos confrères de la RTBF, il est revenu sans détour sur les habitudes qui ont rythmé sa carrière.

"En dehors du terrain, je ne suis clairement pas un pro modèle. Entre mes 18 et 26 ans, j'allais au moins 300 fois par an dans une friterie ou chez McDonald's", a-t-il lancé, avant de poursuivre.

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"Et jusqu'à il y a un an, j’ai bu trois litres de cola par jour pendant 19 ans. Je fume depuis mes 14 ans et je n'ai jamais mis les pieds en salle de fitness depuis mes 22 ans. Mais tant que je n'ai pas de problèmes physiques et que j'apporte ce que je dois apporter à l'équipe, je continue", a-t-il conclu. Un quotidien que Radja Nainggolan apprécierait.