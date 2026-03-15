Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Hans Vanaken n'est pas ressorti des vestiaires ce samedi après la mi-temps du match entre Bruges et Westerlo. Un fait rare dans le chef du capitaine brugeois.

Peu de joueurs de champ en Europe ont un pourcentage de temps de jeu comparable à celui de Hans Vanaken. Le capitaine du Club de Bruges joue tout, de la première à la dernière minute : il en est déjà à 47 matchs cette saison, et dans 45 de ceux-ci, il a disputé l'intégralité de la rencontre.

Ce samedi, c'était donc la deuxième fois de la saison qu'il ne ressortait pas des vestiaires après la pause. La première fois, c'était contre l'Eentracht Alost, en Coupe de Belgique, en octobre dernier. Ivan Leko ne l'a pas caché : cette sortie à la mi-temps signifie que quelque chose ne va pas avec Vanaken.

"Ca ne va pas pour Hans. Quand il quitte le terrain, c'est que ça ne va pas bien. Il a mal à la hanche. Nous verrons comment cela évolue", s'inquiétait le coach croate de Bruges après la rencontre dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Vanaken pas avec les Diables Rouges ?

"Est-ce que j'ai peur qu'il manque le début des Playoffs ? Peur n'est pas vraiment le mot, mais Hans est l'un des meilleurs joueurs de notre compétition", reconnaît Leko. "Il est très important pour nous". Un scanner amènera plus de détails ce dimanche concernant la durée d'indisponibilité du capitaine brugeois.

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Mais une chose paraît sûre : cette blessure risque de lui coûter sa participation au stage des Diables Rouges aux USA. Rudi Garcia annoncera sa sélection ce vendredi 20 mars, et Vanaken aurait à coup sûr fait partie des joueurs sélectionnés.