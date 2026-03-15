"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

Ilay Camara s'est exprimé au sujet du racisme dans le football, qu'il subit depuis de longues années maintenant. Dès les U10, raconte-t-il, il en faisait les frais.

Ces dernières semaines, le thème du racisme dans le football est malheureusement revenu sur le devant de la scène. L'altercation entre Vinicius Junior et Gianluca Prestianni, accusé par le Brésilien de l'avoir traité de singe à plusieurs reprises, a soulevé une vague d'indignation, à laquelle a notamment participé Vincent Kompany.

Le football belge n'est pas épargné par le racisme. En fin d'année passée, c'est ainsi Dennis Gyamfi, joueur du Beerschot, qui avait été pris à partie par un supporter du SK Beveren. Et dans une interview à la RTBF, Ilay Camara a fait part de sa propre expérience.

Insulté... par des petits de 9 ans

"C'est un thème important. Vu les agressions et remarques racistes, c'est nécessaire d'en parler", estime le latéral du RSC Anderlecht. "Beaucoup de gens nous prennent en exemples et nous, footballeurs, devons nous mobiliser pour plus de respect". Camara lui-même a déjà souvent été insulté sur le terrain.

"Ca ne me fait plus rien aujourd'hui, j'ai appris à me faire respecter. Ma mère m'a toujours appris qu'il faut avancer dans la vie et ne jamais s'abaisser au niveau des racistes", commence-t-il. "Mais dans le passé, j'ai beaucoup souffert du racisme".

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"Chez les U10, on me traitait de négro. Des spectateurs, des parents et même des petits. C'est abusé, tu sais que le ket de 9 ans qui dit ça, ça ne vient pas de lui. Ca vient forcément des parents, parce que le gamin, il ne sait même pas ce que ça veut dire", souligne Ilay Camara.