"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

Limogé de son poste d'entraîneur du Sporting d'Anderlecht début février, Besnik Hasi est revenu pour la première fois sur son sentiment après son départ. Il a également évoqué le cas de Lucas Biglia, qui a prétexté son licenciement pour justifier son propre départ dans la foulée.

Début février, Besnik Hasi apprenait qu'il n'était plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur de 54 ans n'a pas cherché à davantage plaider sa cause auprès du conseil d'administration, mais a rapidement pris contact avec Lucas Biglia, qu'il avait fait revenir dans la capitale.

"Je lui ai dit qu'il n'était pas autorisé à démissionner. Qu'il devait rester jusqu'à la fin de la saison, car ce n'est pas non plus comme si on s'appelait tous les jours depuis qu'il était revenu", a-t-il clairement déclaré au micro de Het Laatste Nieuws.

Selon Hasi, les deux hommes n'avaient plus eu de nouvelles l'un de l'autre depuis douze ou treize ans avant leur réunion à Anderlecht. "Mais tu m'as tout donné", lui avait dit Lucas. "On rencontre rarement une telle loyauté dans le football. Je voulais aussi investir dans la carrière d'entraîneur de Lucas et le faire progresser pour qu'il devienne un élément important d'Anderlecht", a poursuivi Besnik Hasi.

Les propos lourds de sens de Besnik Hasi sur Anderlecht

Cependant, la réponse de Lucas Biglia fut immédiate : en six mois passés à Anderlecht, aucun membre du conseil d'administration n'était venu le rencontrer. Le choix de l'Argentin s'imposa donc rapidement.

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"Sa décision était définitive. De plus, Lucas avait encore une vision idéalisée d'Anderlecht. Ces derniers mois, il a constaté la nouvelle réalité du club", a conclu Besnik Hasi dans un message lourd de sens.