Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

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Le Stade de Reims vit une période très difficile et s'est encore incliné 1-2 contre Rodez. Karel Geraerts et Théo Leoni sont apparus assez marqués après la rencontre.

Au mois de février, Reims ne réussissait pas à marquer, enchaînant quatre matchs sans trouver le chemin des filets. Cela va un peu mieux de ce côté-là : l'équipe a marqué lors des trois dernières rencontres mais reste malade (un partage et deux défaites). Il faut désormais remonter huit matchs en arrière pour trouver trace de la dernière victoire.

Hier, Reims a pourtant ouvert le score juste avant la mi-temps contre Rodez et menait toujours à la 86e. Avant d'encaisser deux buts en cinq minutes. Aligné pendant 90 minutes, Théo Leoni accusait le coup au micro de beIN SPORTS : "Je vais essayer de garder la tête froide, mais je ne sais pas trop quoi dire. On manque de réussite en ce moment, il nous faudrait un peu de chance. Les décisions arbitrales ne tournent pas non plus en notre faveur depuis plusieurs semaines. Cela nous fait mal, cela nous coûte trois points. C'est une période difficile, mais nous devons continuer à travailler".

La Ligue 1 s'éloigne pour Reims

Karel Geraerts était lui aussi très touché : "C’est très compliqué à encaisser et je ne vais pas le cacher, c’est pour tout le monde un coup dur, parce que quand tu mènes 1-0, qu’il n’y a pas un grand danger de l’adversaire et que tu prends deux buts à la fin, ça fait mal", explique-t-il en conférence de presse, cité par le quotidien L'Union.

"Je pense que mes joueurs ne méritent pas cette défaite. Maintenant, elle est là, et il faut tout d’abord laisser partir toutes les émotions, parce que l’on peut dire parfois des choses qui ne sont pas bonnes, et aller de l’avant", poursuit-il.


L'ancien entraîneur de l'Union se méfiait particulièrement de la physionomie de la rencontre : "À la mi-temps, j’avais insisté sur la nécessité d’aller chercher ce deuxième but. On peut regretter de ne pas l’avoir fait. Tout le monde est déçu, les têtes sont basses, c’est logique après un tel scénario et les dernières semaines. Je vais bien réfléchir, bien analyser, et on va de nouveau regarder vers l’avant, il n’y a pas d’autre option". Reims est désormais à sept points d'une montée directe en Ligue 1 et voit sa place en barrage remise en question par...Rodez, qui est revenu à hauteur avec cette victoire.

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