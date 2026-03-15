Merci Igor Thiago ? Le Club de Bruges pourrait encore encaisser des millions d'euros

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Merci Igor Thiago ? Le Club de Bruges pourrait encore encaisser des millions d'euros

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Quand Brentford était venu chercher Igor Thiago au Club de Bruges pour 33 millions d'euros en 2024, beaucoup se disaient que les Anglais s'étaient fait avoir...

Igor Thiago est devenu l'un des attaquants les plus en vue du championnat anglais sous les couleurs des Bees. Cette saison, il affiche 18 buts en 29 matchs de Premier League. S'il conserve son style un peu brut et généreux, il s'est transformé en un buteur en pleine possession de ses moyens.

La valeur marchande d'Igor Thiago grimpe à 50 millions d'euros

Brentford se frotte les mains d'avoir tenté le coup avec l'ancien joueur du Club de Bruges. Il y a un mois, le club anglais avait annoncé la prolongation et l'amélioration du contrat d'Igor Thiago. L'attaquant est lié au club jusqu'en 2031.

Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt... Un montant qui pourrait exploser s'il joue la Coupe du Monde avec le Brésil.

Une bataille pour Thiago

Selon TeamTALK, plusieurs grands clubs suivent le joueur de près. Manchester City et le Bayern Munich s'étaient manifestés, mais Chelsea pourrait entrer dans la course et lancer une bataille d'offres.


Brentford pourrait réaliser un transfert record et récupérer une très belle somme pour son attaquant brésilien. Le Club de Bruges pourrait toucher une petite somme si un pourcentage sur la plus-value avait été inclus lors du transfert.

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