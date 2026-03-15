Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

La participation de l'Iran à la Coupe du Monde semble compromise. Mais une solution pourrait être de délocaliser les rencontres de la sélection iranienne.

Depuis l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël sur le territoire iranien, qui a embrasé le Moyen-Orient et coûté la vie à de nombreux Iraniens ainsi qu'à Ali Khamenei, Guide Suprême du pays, la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 semble compromise.

Après le président de la fédération iranienne, qui s'était rapidement montré pessimiste, c'était ainsi le Ministre des Sports iranien qui avait estimé impensable de se rendre aux USA pour le Mondial.

Belgique-Iran au Mexique ou au Canada ?

Mais Ahmad Donjali a changé de discours. Alors que Donald Trump, de son côté, prévenait les joueurs iraniens qu'il était préférable "pour leur sécurité" qu'ils ne viennent pas aux USA, le Ministre des Sports iranien espère qu'une solution pourra être trouvée. "Il est important d'examiner attentivement tous les aspects pour rendre la participation de nos joueurs possible", reconnaît-il auprès de l'Irna, agence de presse iranienne.

L'une des solutions suggérée serait que l'Iran ne joue pas ses matchs sur le territoire iranien, mais bien au Mexique. La Team Melli est censée affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis l'Égypte à Seattle. Délocaliser les matchs pourrait aussi en théorie se faire au Canada, où les Diables joueront leur troisième match de poules, à Vancouver.



Pour la Belgique, cela signifierait ne pas se déplacer à Los Angeles comme prévu le 21 juin, mais potentiellement devoir effectuer un déplacement plus lointain, à moins que le Canada se propose pour accueillir l'Iran. Et pour les supporters qui ont déjà prévu de visiter la Cité des Anges ? Il faudra réviser les plans. Mais précisons-le : tout cela n'est encore qu'une suggestion venue d'Iran, certainement pas un projet concret soutenu par la FIFA.