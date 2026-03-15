Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2625

Vendredi prochain, Rudi Garcia dévoilera sa première liste de 2026. Le nom de Christian Kabasele n'est que peu souvent évoqué, ce que déplore le principal intéressé.

Du haut de ses 35 ans, Christian Kabasele répond toujours présent en Serie A. Le défenseur central a débuté 20 des 29 matchs de championnat italien disputés par l'Udinese cette saison. Hier, il s'est encore montré très solide face à la Juventus à l'occasion de la courte défaite des siens (0-1).

Pourtant, les chances de le voir sélectionné vendredi prochain semblent très faibles. Kabasele n'a d'ailleurs plus été appelé depuis 2018. Huit ans d'absence qu'il regrette, d'autant plus qu'il n'a que rarement reçu sa chance lorsque Roberto Martinez le sélectionnait (deux apparitions en 19 sélections).

Pas apprécié à sa juste valeur ?

Il faut dire que la concurrence était forte en défense. Mériterait-il d'être rappelé ? Il estime en tout cas ne pas assez faire partie du débat : "C'est un peu l'histoire de ma carrière. J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres", déplore-t-il dans La Dernière Heure.

"Je sais que la concurrence est rude, mais je suis titulaire dans une bonne équipe de Serie A et la presse italienne a déjà salué mes qualités à plusieurs reprises. Pourtant, j'ai toujours manqué de reconnaissance, quel que soit l'endroit où je jouais", poursuit-il.


Ses 35 ans jouent-ils contre lui  ? "L’âge ne joue plus un rôle si important. Regardez Luka Modric ou Cristiano Ronaldo, même s’ils sont dans une autre catégorie. Axel Witsel a déjà 37 ans. On voit de plus en plus de joueurs qui continuent à performer bien après la trentaine".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

LIVE : Voici les compositions d'Antwerp - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Antwerp - Standard

14:57
Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

15:00
🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

14:30
Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40
Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

14:00
Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard Interview

Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

13:00
Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

08:00
Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

12:30
Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

12:00
🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

11:30
Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

06:30
Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts Analyse

Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts

10:40
3
Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

11:00
Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

10:20
C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

10:00
Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

09:30
L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40
"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

09:00
Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

08:20
Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

07:00
"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

07:20
2
Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

06:00
1
Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

23:00
Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

22:43
Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

22:00
Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part" Interview

Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

21:40
Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

21:20
Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

21:00
Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

20:40
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

20:13
📷 Un tacle terrible a donné le ton : le Bayern réduit à neuf perd des points précieux

📷 Un tacle terrible a donné le ton : le Bayern réduit à neuf perd des points précieux

20:00
1
Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"

Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"

19:45
17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A

17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A

19:30
À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"

À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"

19:00
Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain

Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved