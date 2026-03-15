Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Vendredi prochain, Rudi Garcia dévoilera sa première liste de 2026. Le nom de Christian Kabasele n'est que peu souvent évoqué, ce que déplore le principal intéressé.

Du haut de ses 35 ans, Christian Kabasele répond toujours présent en Serie A. Le défenseur central a débuté 20 des 29 matchs de championnat italien disputés par l'Udinese cette saison. Hier, il s'est encore montré très solide face à la Juventus à l'occasion de la courte défaite des siens (0-1).

Pourtant, les chances de le voir sélectionné vendredi prochain semblent très faibles. Kabasele n'a d'ailleurs plus été appelé depuis 2018. Huit ans d'absence qu'il regrette, d'autant plus qu'il n'a que rarement reçu sa chance lorsque Roberto Martinez le sélectionnait (deux apparitions en 19 sélections).

Pas apprécié à sa juste valeur ?

Il faut dire que la concurrence était forte en défense. Mériterait-il d'être rappelé ? Il estime en tout cas ne pas assez faire partie du débat : "C'est un peu l'histoire de ma carrière. J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres", déplore-t-il dans La Dernière Heure.

"Je sais que la concurrence est rude, mais je suis titulaire dans une bonne équipe de Serie A et la presse italienne a déjà salué mes qualités à plusieurs reprises. Pourtant, j'ai toujours manqué de reconnaissance, quel que soit l'endroit où je jouais", poursuit-il.



Ses 35 ans jouent-ils contre lui ? "L’âge ne joue plus un rôle si important. Regardez Luka Modric ou Cristiano Ronaldo, même s’ils sont dans une autre catégorie. Axel Witsel a déjà 37 ans. On voit de plus en plus de joueurs qui continuent à performer bien après la trentaine".