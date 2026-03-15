🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

Mika Godts n'a pas encore été appelé par Rudi Garcia, mais cela ne saurait tarder. L'ailier ajacide a encore marqué un superbe but ce week-end.

Ce samedi, Mika Godts a encore fait le show contre le Sparta Rotterdam. En plus de délivrer une passe décisive, le Belge a inscrit un superbe but en contre, passant son défenseur à coups de crochets dévastateurs avant de tromper le portier adverse.

C'était le 14e but de la saison de Godts en Eredivisie, et son assist pour Davy Klaassen un peu plus tôt était le 9e de la saison. Des chiffres qui en font l'un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, lui qui a intégré l'équipe A de l'Ajax Amsterdam il y a deux ans environ.

Mika Godts draait Shurandy Sambo dol in de counter 😵‍💫#ajaspa pic.twitter.com/feoXKSxRys — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2026

Mika Godts enfin chez les Diables ?

Au vu de sa forme, et des nombreuses absences dans divers secteurs, on serait fort surpris que Rudi Garcia ne fasse pas appel à Mika Godts pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique. La sélection de Garcia sera révélée vendredi prochain (20/03).

Godts lui-même estime qu'il aurait déjà pu recevoir sa chance, mais a récemment réfuté une rumeur insistante : celle selon laquelle il aurait refusé une sélection avec les U21. ""Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue. Les fois où j'ai décliné, j'ai donné la priorité à mon corps. Je le vois comme une force d'avoir osé faire ces choix. J'ai toujours été transparent à ce sujet", assurait-il.





Le feu follet de l'Ajax figure en tout cas dans la liste que nous avons réalisée sur Walfoot.be, profitant notamment de l'absence de Charles De Ketelaere pour s'y glisser.