"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

Nathan De Cat ne semble pas des plus stressés sur un terrain de football. Son père le trouve même un peu trop détendu.

Cette saison est déjà celle de l'explosion pour Nathan De Cat. Le football belge a appris à apprécier celui que la D1B avait déjà sous les yeux la saison dernière. Les ingrédients restent les mêmes mais ne cessent de se bonifier : un jeu simple, qui casse des lignes au coeur du jeu en quelques touches de balle.

Son père, Jens De Cat, est professeur d’éducation physique, mais a aussi son académie de football. Il a toujours suivi son fils de très près et s'est d'ailleurs récemment exprimé sur les chances de le voir rester à Anderlecht.

Fâché avec les protège‑tibias ?

Nathan De Cat semble parti pour se faire une image de gendre idéal. Le garçon n'est pas compliqué à gérer pour un entraîneur et semble déjà très mature. Mais il y a une chose qui agace son père : cette manie de jouer chaussettes baissées.

“Je lui ai déjà dit dix fois d’acheter d’autres protège‑tibias : plus grands, de différentes couleurs. Avant, je disais à Nathan : 'Si tu entres sur le terrain avec les chaussettes baissées comme Noa Lang, tu n'as pas envie de jouer ce match", explique Jens De Cat dans Het Nieuwsblad.

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Mais cela n’a eu aucun effet sur son fils : “Il continue à le faire. Et puisque ce n’est pas interdit, je n’ai rien à redire”, conclut-il en riant. Dans la comparaison avec Noa Lang, Nathan De Cat semble malgré tout avoir le recul nécessaire pour s'arrêter à temps.