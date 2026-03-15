"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nathan De Cat ne semble pas des plus stressés sur un terrain de football. Son père le trouve même un peu trop détendu.

Cette saison est déjà celle de l'explosion pour Nathan De Cat. Le football belge a appris à apprécier celui que la D1B avait déjà sous les yeux la saison dernière. Les ingrédients restent les mêmes mais ne cessent de se bonifier : un jeu simple, qui casse des lignes au coeur du jeu en quelques touches de balle.

Son père, Jens De Cat, est professeur d’éducation physique, mais a aussi son académie de football. Il a toujours suivi son fils de très près et s'est d'ailleurs récemment exprimé sur les chances de le voir rester à Anderlecht.

Fâché avec les protège‑tibias ?

Nathan De Cat semble parti pour se faire une image de gendre idéal. Le garçon n'est pas compliqué à gérer pour un entraîneur et semble déjà très mature. Mais il y a une chose qui agace son père : cette manie de jouer chaussettes baissées.

“Je lui ai déjà dit dix fois d’acheter d’autres protège‑tibias : plus grands, de différentes couleurs. Avant, je disais à Nathan : 'Si tu entres sur le terrain avec les chaussettes baissées comme Noa Lang, tu n'as pas envie de jouer ce match", explique Jens De Cat dans Het Nieuwsblad.

Lire aussi… Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard
Mais cela n’a eu aucun effet sur son fils : “Il continue à le faire. Et puisque ce n’est pas interdit, je n’ai rien à redire”, conclut-il en riant. Dans la comparaison avec Noa Lang, Nathan De Cat semble malgré tout avoir le recul nécessaire pour s'arrêter à temps.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KV Malines - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines
Nathan De Cat

Plus de news

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

18:01
Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard Interview

Il revient de très loin : comment Benito Raman veut jouer un mauvais tour à Anderlecht et au Standard

13:00
🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

🎥 Scène choquante à l'Emirates : les proches d'un ancien de Pro League agressés par...ses propres supporters

17:30
Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40
"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

"En U10, on me traitait de négro" : un joueur d'Anderlecht dénonce le racisme dès les équipes de jeunes

09:00
"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

"Dégoûté, un manque de discipline" : Edward Still furieux après la défaite de Watford

17:00
Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

Allô Rudi Garcia ? Comment Sébastien Pocognoli est en train de métamorphoser Wout Faes

16:30
1
Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

Saint-Trond repart bredouille ! Genk remporte le derby pour mettre la pression sur Malines et le Standard

15:28
Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

Wouter Vrancken bientôt à Anderlecht ? Le coach de STVV réagit

11:00
Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

Les quatre gardiens du Bayern sont blessés : Vincent Kompany contraint à une solution folle

15:00
Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part" Interview

Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

21:40
🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

🎥 Raskin en forme olympique, premier but pour Tuur Rommens : la belgian connection des Rangers a frappé

14:30
Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

Adieu la Ligue 1 ? Reims en pleine crise, Karel Geraerts et Théo Leoni sortent du bois

14:00
Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

Plus appelé depuis 2018, il rêve encore des Diables : "J'ai toujours dû faire plus mes preuves que les autres"

13:20
Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

Philippe Clément est le coach du moment en Championship : Norwich City est inarrêtable

12:30
"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

"Il a constaté la nouvelle réalité d'Anderlecht" : le message lourd de Besnik Hasi sur Lucas Biglia

07:20
2
Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

12:00
Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts Analyse

Faire sortir Aurélien Scheidler en premier, quand Charleroi pousse ? Hans Cornelis revient sur ses choix forts

10:40
3
🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

🎥 Sera-t-il appelé vendredi ? Nouveau superbe but pour l'un des Belges les plus en forme du moment

11:30
Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

Un problème de moins pour la FIFA : l'Irak disputera bel et bien son barrage pour le Mondial

10:20
Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

09:30
C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

C'est mathématique : l'Olympic Charleroi rebascule en D1 ACFF

10:00
L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40
Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"

08:20
Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

07:00
Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

Et si la Belgique affrontait bel et bien l'Iran... mais pas aux USA ?

08:00
"Il est expérimenté et reste toujours calme" : Jérémy Taravel présente le nouveau venu du staff d'Anderlecht

"Il est expérimenté et reste toujours calme" : Jérémy Taravel présente le nouveau venu du staff d'Anderlecht

14/03
Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

Voici quand Rudi Garcia annoncera la sélection des Diables Rouges pour la trêve de fin mars

06:30
Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

Cet ancien du Standard et Gand balance : "Je fume depuis mes 14 ans, j'allais 300 fois par an chez McDonald's"

06:00
1
Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

23:00
Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

21:20
Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

22:43
Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

22:00
Jérémy Taravel reste : les cinq clefs d'une nomination improbable Analyse

Jérémy Taravel reste : les cinq clefs d'une nomination improbable

14/03
Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

Cette fois, le Mambourg a sifflé : la réponse de Patrick Pflücke aux supporters

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved