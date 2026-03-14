Vincent Kompany furieux : "Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle"

Frustré par l'arbitrage, Vincent Kompany n'avait pas la tête des grands jours après le déplacement du Bayern à Leverkusen. Notre compatriote a toutefois salué la mentalité de ses joueurs, qui ont tenu le partage à neuf contre onze.

C'est une rencontre au scénario rocambolesque qu'a vécue Vincent Kompany avec le Bayern Munich sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce samedi. Les deux équipes se sont quittées dos à dos au terme d'une rencontre marquée par trois buts annulés et deux exclusions côté bavarois.

Un spectacle qui n'a pas plu à Kompany, qui a cité, après la rencontre, pas moins de trois phases où il était en désaccord avec l'arbitre, à commencer par la première égalisation de Jonathan Tah annulée pour une faute de main du principal intéressé. "Que devait-il faire d'autre ? Le ballon rebondit sur son bras puis sur son pied, il n'y a aucun mouvement de sa part. Si vous avez déjà joué au football, vous savez de quoi je parle", a-t-il lancé.

Notre compatriote est ensuite revenu sur le but annulé de Harry Kane après la pause, également pour une faute de main. "Je ne comprends pas non plus. Pour moi, c'était un but entièrement valable", a-t-il assuré.

Vincent Kompany frustré par l'arbitrage, mais fier de la mentalité de ses joueurs

Vincent Kompany a ensuite jugé la carte rouge de Nicolas Jackson justifiée, à l'inverse de celle de Luis Diaz, exclu pour une deuxième carte jaune reçue pour simulation. "Ça non plus, je ne le comprends pas", a-t-il enchaîné, dépité.

Tant d'événements malgré lesquels le Bayern est tout de même parvenu à décrocher un point, malgré un but annulé pour Leverkusen dans le temps additionnel. "Je suis incroyablement fier de la mentalité de mes joueurs", a conclu Vincent Kompany.



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