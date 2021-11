Un joueur du Standard indisponible et deux autres incertains avant le déplacement à La Gantoise

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Quelques petites incertitudes du côté du Standard de Liège avant d'affronter La Gantoise. "Abdoul Tapsoba (quadriceps) est de retour même si physiquement, je l'ai trouvé plus marqué que ce que j'attendais. Nous verrons si son état de forme permet d'envisager une présence dans le groupe. Concernant Arnaud Bodart, il y a une évolution positive, mais qui n'est pas si flagrante que cela. Nous déciderons aussi prochainement. Par contre, Nicolas Gavory a ressenti une gêne aux ischios à la séance d'entraînement de ce jeudi. Une échographie a montré qu'il avait une petite lésion qui devrait nécessiter une dizaine de jours de soins. Il ne sera pas disponible pour le match à Gand", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Les Rouches se déplaceront sans leur entraîneur des gardiens. "Jean-François Gillet a été isolé après avoir été testé positif au Covid-19. Nous testons tout le monde chaque jour pour être sûr. Tout se passe bien chez les joueurs pour l'instant", a ajouté le technicien franco-slovène.

"Nous nous devons d'être plus performants contre La Gantoise"

La confirmation sera le mot d'ordre ce dimanche. "Certainement au niveau de la performance avec aussi une envie d'être plus performant défensivement. Eupen n'a pas eu de grosses opportunités, mais les vidéos ont montré qu'il y avait eu des moments assez délicats à gérer et notre bloc défensif n'était pas génial. Nous nous devons d'être plus performants contre La Gantoise car elle sera capable d'exploiter des défaillances ou des problèmes défensifs. Confirmer, améliorer notre capacité à garder le ballon et notre pourcentage de passes réussies sous pression. Notre adversaire reste sur une bonne dynamique et est redoutable en attaque", a conclu Luka Elsner.