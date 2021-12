L'Antwerp remporte un derby anversois sous haute tension, un supporter descend sur le terrain avec un fumigène

Le Great Old dispose de son plus proche rival, dans un match où les supporters se sont illustrés.

Ce dimanche à 13h30, le Beerschot, lanterne rouge, recevait l'Antwerp. Dans un derby Anversois sous tension, les premiers à se mettre en évidence sont les supporters du Great Old, qui ont déployé une banderole estampilée "le club de la tradition", ou comment faire référence aux multiples fusions qu'a connu son adversaire du jour.

Sur le terrain, un joueur a fait la différence aujourd'hui : Radja Naingollan. Incertain avant le début de la rencontre, le Ninja a débloqué la situation en seconde mi-temps, d'une superbe frappe (59e). Alors que le score au marqoir était toujours de 0-1 et que la frustration tant des joueurs (à l'image de Raphael Holzhauser qui provoquait inutilement Verstreate) et des supporters du Beerschot se manifestait de plus en plus, l'un deux a fait preuve de beaucoup de stupidité en descendant sur le terrain et en jetant un fumigène en direction d'une tribune où se trouvaient des fans de l'Antwerp. Très rapidement maîtrisé par la sécurité du stade, on imagine (et on espère) qu'il n'assistera pas à un match de football de sitôt.

😡 Un supporter du Beerschot est monté sur le terrain et a lancé un fumigène dans le kop anversois... #BEEANT



🎥 @JeanPaulRison pic.twitter.com/YYHhAde0f9 — Ma Pro League (@MaProLeague) December 5, 2021