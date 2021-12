Un ancien banni a donné satisfaction à Ancelotti

Mis au placard, il est venu faire trembler les filets.

Entré en jeu dès la 17e minute suite à la blessure de Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid, Luka Jovic (23 ans, 7 apparitions et 1 but en Liga cette saison), a su saisir sa chance avec un but et une passe décisive contre la Real Sociedad (2-0) samedi en Liga. Considéré comme un flop depuis son arrivée pour 60 millions d’euros en 2019 et confronté à un temps de jeu très limité, le Serbe a marqué des points aux yeux de son entraîneur Carlo Ancelotti.

"Pour moi, c'est un bon attaquant. Il a des qualités différentes de celles de Karim Benzema. Il est très fort physiquement. Le premier but, c'est un classique de Jovic : il met son corps en opposition, il sert Vinicius. Le deuxième, c'est un but d'attaquant dans la surface. Je veux le féliciter, il joue peu cette saison, mais il saisit sa chance quand je lui en donne l'opportunité", a encensé le technicien italien en conférence de presse.

Avec la blessure de Benzema, touché aux ischio-jambiers, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort pourrait avoir une carte à jouer dans les prochains jours…