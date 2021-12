Six à la suite pour Sébastien Haller, qui rejoint CR7 dans l'histoire

L'inarrêtable buteur de l'Ajax rejoint CR7 dans l'histoire de la C1.

On n'arrête pas Sébastien Haller en Ligue des Champions! Alors que l'Ajax, déjà qualifié et assuré de la première place de son groupe, affronte le Sporting, le buteur ivoirien a inscrit son dixième but de la saison en C1: il égale une performance établie par Cristiano Ronaldo en 2017.

Il devient en effet le deuxième joueur à inscrire lors des six matchs de la phase de poules de la Ligue des Champions, après le Portugais. Robert Lewandowski pourrait encore rejoindre les deux hommes; il a marqué lors de ses cinq premiers matchs et il affrontera le Barça mercredi soir.