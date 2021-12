Sébastien Haller n'a pas caché sa joie

Encore buteur face au Sporting Portugal (4-2) ce mardi en Ligue des Champions, l'avant-centre de l'Ajax Amsterdam a marqué l'histoire de la compétition grâce à son rendement incroyable.

Sébastien Haller (27 ans, 6 matchs et 10 buts en LdC cette saison) et l'Ajax se sot qualifiés pour les 8es de finale avec un parcours parfait dans le groupe C : 6 victoires en 6 journées. L'international ivoirien n'a pas caché sa joie au micro de Canal +.

"Si je rêvais d'une telle réussite ? Non et surtout pas pour une première participation, la seule chose que vous voulez faire c'est de bien performer, vous cherchez à bien jouer, à aider vos coéquipiers, mais je n'aurais jamais rêvé marquer dix buts. Je peux être fier et heureux aujourd'hui. Mais il reste des matchs et je vais essayer d'en marquer encore plus", a conclu l'ancien joueur de West Ham.