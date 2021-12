Cisse Sandra est entré dans une liste prestigieuse

Cissé Sandra a débuté face au PSG ce mardi, disputant ses premières minutes en Ligue des Champions.

En découvrant la reine des compétitions à l'âge de 17 ans, 11 mois et 21 jours, Cissé Sandra a intégré le top 10 des joueurs belges ayant fait leurs débuts en C1 le plus jeune, dépassant Kevin Mirallas pour s'installer à la 9e place.

Sandra, titularisé contre le PSG, reste cependant bien loin derrière un autre débutant brugeois ayant intégré le top 10 cette saison, à savoir Noah Mbamba, deuxième joueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions (16 ans, 9 mois, 14 jours) et qui a fait ses débuts contre Manchester City plus tôt cette saison. Le leader de ce classement reste Youri Tielemans qui avait découvert la C1 à 16 ans, 4 mois et 25 jours lors d'un Anderlecht - Olympiakos en 2013.