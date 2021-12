On sait où Noa Lang s'envolait mercredi, et il a été déçu

Noa Lang a fait le buzz en postant une photo de lui en avion avec son agent, direction ... ? Le suspens était total.

Noa Lang enchaîne les maladresses, et s'est encore fait remarquer en prenant l'avion avec son agent et en s'affichant sur les réseaux sociaux en gardant le mystère sur sa destination. Un geste évidemment pas innocent, à moins d'être complètement naïf concernant la façon dont les médias et les réseaux fonctionnent.

D'après le Nieuwsblad, Lang avait profité de son congé pour prendre la direction de l'Italie, et assister à la rencontre de ce mercredi entre l'Atalanta Bergame et Villarreal. Il a également signé un nouveau contrat de sponsoring avec une marque de chaussures. Problème : le match de Champions League a été reporté en raison d'intempéries. On ignore si Lang a pu rester un jour de plus en Italie pour assister au match comme prévu ...