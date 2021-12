Le FC Barcelone prêt à se débarasser de ses flops ?

Le club catalan a enchaîné les erreurs de casting ces dernières années, et il semblerait que la direction se soit décidée à se débarrasser de certains d'entre eux.

C'est la soupe à la grimace au Barca. Après l'élimination de la Ligue des Champions depuis plus de 20 ans cette semaine, les Catalans doivent encore gérer une situation financière catastrophique. L'heure n'est plus à la réflexion, il faut vendre, coûte que coûte.

Il semblerait, selon le journal AS, que les dirigeants catalans aient enfin décidé que certains joueurs devaient partir. Le nom de Philippe Coutinho arrive en tête. Arrivé pour plus de 100 millions d'euros, le Brésilien n'a jamais réussi à retrouver son niveau qui était le sien à Liverpool. Même son de cloche pour Samuel Umtiti, qui ne joue plus régulièrement depuis plusieurs années avec le club. Luuk de Jong, arrivé cet été en provenance de Séville, ne devrait pas non plus voir son séjour se prolonger en Catalogne.