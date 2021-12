Philippe Clément: "La faim est grande pour remporter un troisième titre consécutif"

L'aventure européenne étant désormais terminée, le Club de Bruges peut désormais à 100% se concentrer sur les compétitions domestiques.

En conférence de presse avant la rencontre face à Zulte-Waregem, Philippe Clément est revenu sur la spirale positive dans laquelle se trouve le Club de Bruges en championnat ainsi qu'en Croky Cup: "Aucune blessure n'est apparue depuis notre retour de Paris, ce qui est bien. Tout l'accent est mis sur le championnat et la Coupe. Nous sommes dans une période positive dans les deux compétitions."

Dans la tête de l'entraineur des Blauw & Zwart, l'objectif premier est clair: reprendre la tête du championnat: "Nous voulons gagner chaque match et cela commence par nous concentrer sur la rencontre contre Zulte-Waregem de ce week-end. Donc je ne compte pas. Je n'ai jamais fait ça non plus. J'ai toujours dit ça dans les périodes précédentes où nous étions en tête du championnat. La faim est grande pour décrocher un troisième titre consécutif. Le fait que certains garçons soient liés à un départ en hiver n'est donc pas un problème pour moi"

Philippe Clément s'est également exprimé sur les nombreux buts encaissés lors des dernières semaines. Les Brugeois ont concédé 28 buts lors de leurs 13 dernières rencontres toutes compétitions confondues: "Nous ne nous créons peut-être pas assez d'occasions, et de nombreux buts découlent de cela. Nous travaillons sur de nouveaux automatismes, mais cela prendra un petit peu de temps."

Enfin, l'entraineur Brugeois s'est exprimé sur Tajon Buchanan, qui arrivera prochainement en Venise du Nord: "Je n'ai pas de boule de cristal, mais je compte sur lui pour être prêt rapidement. Son équipe précédente ressemble à la nôtre dans leur façon de jouer. Il est toujours en vacances et nous rejoindra pour la première fois lors du stage hivernal."