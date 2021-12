🎥 Un but, deux assists : la prestation cinq étoiles de Loïs Openda avec Vitesse

L'attaquant des Diablotins était en grande forme ce jeudi.

Un Belge s'est particulièrement illustré en Conference League avec son équipe. Opposé au NS Mura, Vitesse s'est imposé 3-1 et le club néerlandais a pu compter sur un Loïs Openda en grande forme.

L'attaquant des Diablotins a marqué un but et offert deux passes décisives. Il a été l'un des grands artisans de la victoire du club d'Arnhem qui compte 10 points dans son groupe et qui doit encore attendre le résultat de Tottenham contre Rennes pour savoir s'il poursuit ou non son aventure européenne cette saison.