Teuma, le relais de Mazzù : "C'est devenu un vrai joueur de D1A"

Teddy Teuma a été l'un des hommes forts de la victoire de l'USG contre Malines. Le capitaine unioniste n'est pas toujours le joueur dont on parle le plus, mais il est un élément indispensable.

On évoque souvent les noms d'Undav, Vanzeir, Moris et, au milieu de terrain, c'est souvent Casper Nielsen qui est loué pour sa saison fantastique. Mais Teddy Teuma, s'il n'est pas exactement un travailleur de l'ombre, passe parfois un peu inaperçu. Mais depuis quelques semaines, l'international maltais est décisif plus régulièrement.

"Ce soir, il est à la création, dans le jeu et au tableau d'affichage", se réjouit Felice Mazzù. "Alors oui, il perd parfois l'un ou l'autre ballon, mais il amène énormément de créativité dans le jeu et il ne faut pas oublier ça". Teuma ne loupe désormais plus un match, depuis trois mois maintenant. "J'ai pu le faire souffler à un moment parce qu'il a un calendrier chargé avec les matchs internationaux, cela amène une concurrence saine".

Et en tant que capitaine, Teddy Teuma est le relais de Felice Mazzù sur le terrain. "C'est mon capitaine, je lui parle donc beaucoup. Teddy a pu être sanguin par le passé, mais il a progressé, passé un cap", estime le coach unioniste. "C'est devenu un vrai joueur de D1A".