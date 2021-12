Un supporter de Lyon dénonce: "Ils voulaient casser des gueules"

Les images de la rencontre entre le PAris FC et Lyon ont fait le tour du monde.

Une fête totalement gâchée ! Dans un Stade Charléty plein, le match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a été définitivement arrêté ce vendredi après des débordements entre les supporters. Pour la radio RMC, un fan des Gones, présent dans l'enceinte avec des enfants, a raconté sa version de cet incident.

"Je suis dégoûté, c'est n'importe quoi. J'étais à côté du parcage des Bad Gones. A la mi-temps, des gars derrière ont commencé à escalader et à se battre. Il y avait beaucoup de personnes cagoulées. Ils avaient des ceintures. Ils voulaient casser le plus de gueules. Je ne sais si on peut appeler ça des supporters, mais c'est une partie du parcage lyonnais qui a provoqué un énorme mouvement de foule. Il y a eu un mouvement de panique. Ce sont des tarés ! Franchement, j'ai eu peur pour ma sécurité. C'est hallucinant après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec l'OL. La sécurité, c'était zéro ! Les CRS sont arrivés 10 minutes après", a fustigé ce supporter lyonnais.

Si ces informations se confirment, l'OL s'expose, après l'incident survenu contre Marseille, à de grosses sanctions.