Wouter Vrancken: "Si cela se produit dans un club du top, on en parle partout"

Lors de sa conférence de presse avant le match contre Seraing, Wouter Vrancken a voulu revenir sur la faute sur Marian Shved. L'Ukrainien a subi une commotion cérébrale et une contusion pulmonaire après une collision avec le gardien d'Eupen, Nurudeen.

Après tout, il n'y a pas eu de carton rouge ni de penalty. « Je n'en ai plus entendu parler. Si quelque chose comme ça s'était produit dans un club de haut niveau, les journaux et les réseaux sociaux auraient suffi et le service des arbitres aurait au moins donné une explication. Maintenant, rien ne se passe. Si un joueur de champ entre avec cette intensité dans un duel, il est exclu".

"Cela ne peut pas être expliqué. Si cela se produisait avec des équipes plus importantes, alors l'arbitre n'aurait d'autres choix que de donner un penalty et une carte rouge. C'est absurde. Surtout parce qu'il y avait le VAR. Bon, je ne veux pas trop en dire plus. Mais j'ai mon idée là-dessus..."