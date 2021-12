Vincent Kompany, les pieds sur terre: "Anderlecht doit rester humble... et travailler dès le 1er jour de 2022"

Le Sporting d'Anderlecht s'est promené au Beerschot mais Vincent Kompany n'a pas l'intention de planer.

Vincent Kompany va pouvoir souffler quelques jours. Les vacances arrivent pour les joueurs de Pro League et c'est avec 7 buts marqués, trois points et une troisième place au classement que les Anderlechtois vont aller se reposer et fêter l'an neuf. L'ancien défenseur analyse la prestation de son équipe.

"Nous sommes bien rentrés dans ce match, on voulait faire notre travail. Deux choses étaient importantes ce soir: nos tâches et l'attitude. Le résultat a bien suivi pour nous et il faut aussi dire que la physionomie de la rencontre nous a aidé".

Si Verschaeren a été élu homme du match, Kompany préférait lui parler du collectif: "Je suis concentré sur mon objectif qui est d'avoir 20-25 joueurs pouvant se remplacer les uns les autres. On a aussi eu 12 nouveaux joueurs, donc les automatismes c'est important et la régularité c'est très important".

Pour autant, à Anderlecht, on veut garder le label maison: "A Anderlecht, on a toujours aimé les artistes, on les cherche et on va continuer dans ce sens. Mais quand ces artistes qui font venir les supporters au stade travaillent aussi pour l'équipe, c'est encore plus beau".

Mais une chose est certaine: Kompany ne va pas se reposer totalement lors de ces quelques jours de congés. "L'anderlecht d'aujourd'hui doit rester humble. On a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas de recettes miracles: il faut travailler, cela n'a rien à voir avec la chance. Ce travail, je veux le voir dès le premier jour d'entraînement de l'année 2022."