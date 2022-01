Alvaro Morata, en instance de départ, doit encore patienter

Sa situation de "stand-by" à la Juventus frustre l'attaquant espagnol.

Selon le quotidien AS, Alvaro Morata (7 buts et 3 passes décisives toutes comptétitions confondues cette saison) voudrait à tout prix jouer pour le FC Barcelone et s'envoler vers la Catalogne dès cet hiver. Un accord aurait même été trouvé entre le club espagnol, la Juventus et l'Atletico de Madrid, propriétaire du joueur de 29 ans.

Le seul hic : Massimiliano Allegri, coach du club turinois, ne laisserait pas partir son numéro 9 sans que du sang neuf arrive en attaque. En effet, la seule doublure de l'Espagnol, Moise Kean, n'apporte pas totale satisfaction depuis son retour de prêt du Paris Saint-Germain.

Selon le média espagnol, Morata serait agacé par la situation. Xavi aurait même contacté mardi dernier l'ancien joueur du Real pour le rassurer quant à l'intérêt du Barca. Pour l'instant, l'opération coince et cela n'arrange pas non plus le club Catalan qui éprouve de nombreuses difficultés quant à performer sur le front de l'attaque, avec comme preuve récente sa très difficile victoire en Copa del Rey plus tôt dans la semaine (1-2 contre le Linares Deportivo). Morata espère encore porter très rapidement la vareuse du FC Barcelone, dans la perspective de disputer la rencontre du "final four" de la Supercoupe d'Espagne contre le Real, ce mercredi 12 janvier. Affaire à suivre...