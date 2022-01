Tom Saintfiet, entraîneur de la Gambie à la CAN : "Le peuple s'attend à une victoire en finale"

Outre les "Belgicains" qui seront présents dans les différentes sélections nationales durant la CAN, Tom Saintfiet sera quant à lui à la tête de l'équipe de la Gambie.

Le Belge de 48 ans connait bien les équipes africaines, puisqu'il a déjà entrainé, entre autres, la Namibie, le Zimbabwe, L'Ethiopie ou encore le Togo. Dans une interview accordée à Sporza, le sélectionneur actuel de la Gambie est revenu sur la compétition qu'il disputera en ce mois de janvier.

La Gambie, 150e pays du classement FIFA, ne doit pas se faire d'illusions selon Saintfiet, même si les attentes semblent énormes : "Nous sommes le pays le plus mal classé de l'histoire dans ce tournoi. J'ai un groupe jeune avec de nombreux joueurs âgés de 18 à 25 ans et nous sommes ici pour apprendre. Il est important que la Gambie se développe comme un pays stable qui peut se qualifier régulièrement. Mais en Gambie même, tout le monde s'attend à ce que nous devenions au moins champions d'Afrique".

Qu'en est-il alors du potentiel futur champion d'Afrique ? Pour le Belge, cela se jouera entre l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun et le Nigéria. "Je pense que nous aurons une répétition de 2019 avec la finale entre l'Algérie et le Sénégal. Je pense que l'Algérie reste le pays le plus fort. C'est le pays le plus européen d'Afrique en matière de football."