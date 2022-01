Lior Refaelov sur son transfert à Anderlecht : "j'aurais tout donné jusqu'à la fin pour l'Antwerp"

Le Soulier d'Or 2021 s'est livré quant à son transfert vers Anderlecht, officialisé quand il était encore joueur de l'Antwerp.

Dans une interview donnée pour Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain israélien a déclaré qu'il ne comprenait pas la décision de l'écarter lors des Play-Off 1 la saison dernière. "Cette décision a été prise du dessus (...) J'ai trouvé cela imprudent, tout comme le vestiaire (...) Tout le monde savait que je donnerais tout jusqu'à la fin."

"C'était aussi mon message aux dirigeants : 'Vous pouvez compter sur moi'. Ne serait-ce parce que je voulais prouver à Anderlecht qu'ils prenaient un bon joueur. J'étais juste très excité"

"J'ai suivi les matchs d'Anvers et d'Anderlecht. Je ne suis pas allé au stade, c'était trop sensible, mais je l'ai regardé à la télévision. Lors de la dernière journée de championnat, Anvers-Anderlecht était au programme. J'ai supporté Anderlecht. À partir du moment où je n'ai plus été autorisé à jouer, ma tête était à Bruxelles", a-t-il ajouté.