Anderlecht sur une pépite italienne de 18 ans

Il fait partie des joueurs les plus prometteurs à cet âge.

Selon TuttomercatoWeb, Anderlecht serait interessé par Wilfried Gnonto (18 ans). Il s'agit d'un ailier formé à l'Inter Milan et qui a signé son premier contrat pro l'an dernier, au club suisse du FC Zurich. International (et capitaine) avec les U-19 de l'Italie, Gnonto a déjà marqué 6 buts cette saison toutes compétitions confondues. Selon Delphlyx, une start-up internationale qui réalise des analyses sur le marché du football, le jeune Italien dont la valeur marchande est de 3 millions d'euros est l'un des joueurs les mieux classés en termes d'âge et de performance.