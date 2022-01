Clasico : Luka Elsner pourra compter sur l'ensemble de son groupe hormis un renfort testé positif au Covid-19

Ce dimanche, place au Clasico entre le Sporting d'Anderlecht et le Standard de Liège lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner pourra quasiment compter sur l'ensemble de son groupe pour le Clasico. "Seul Joachim Van Damme ne participera pas au Clasico car il a été testé positif au Covid-19 et présente des symptomes. Tout le reste du noyau est diposnible et est donc sur le pont. Aucun souci au niveau des blessures. Il y a juste Merveille Bokadi qui est suspendu. Mathieu Cafaro, Renaud Emond et Gilles Dewaele sont prêts à jouer avec nous et sont donc disponibles pour le match à Anderlecht", a confié l'entraîneur du Standard de Liège en conférence de presse.

"Il leur faudra peut-être quelques matchs pour être à 100%, mais leur envie dépasse ce problème là"

"Gilles a le temps de jeu lui permettant d'enchaîner sans le moindre problème tandis que Mathieu et Renaud ont toujours été concernés par l'entraînement de leur équipe première. Il leur faudra peut-être quelques matchs pour être à 100%, mais leur envie dépasse ce problème là. Je ne vois aucun inconvénient à ce que nos nouvelles recrues débutent la partie à part Van Damme."