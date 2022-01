Guardiola a une cible offensive et il va mettre la seconde pour l'acquérir

Le technicien espagnol sait que ce joueur pourrait aller en Espagne, mais il n'a pas dit son dernier mot.

Josep Guardiola veut un avant-centre supplémentaire pour la saison prochaine. Après l'échec de la piste Harry Kane l'été dernier, l'entraîneur de Manchester City espère avoir plus de réussite avec Erling Håland (21 ans, 17 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison).

Annoncé sur le départ du Borussia Dortmund en fin de saison, l'attaquant norvégien aurait une préférence pour l'Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone lui font la cour. Selon AS, Guardiola a donc demandé à sa direction de faire un effort conséquent pour convaincre le natif de Leeds de choisir l'Angleterre et les Citizens.

La puissance financière du champion d'Angleterre peut-elle faire la différence dans ce dossier ?