Pep Guardiola sur Kevin de Bruyne : "Un joueur de classe mondiale, mais je veux encore plus"

Dans le choc d'aujourd'hui contre Chelsea, Kevin de Bruyne a offert la victoire aux Citizens d'un solo suivi d'une frappe enroulée dont il a le secret. Une nouvelle masterclass du Belge qui a ravi son coach, Pep Guardiola.

Dans des propos relayés par le Daily Mail, lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraineur de Manchester City n'a pas tarit d'éloges à l'égard de son milieu de terrain. Pep adore Kevin, mais veut le pousser encore plus, pour en tirer absolument le meilleur.

Le coach des Citizens a également souligné la chance qu'il avait de posséder un tel joueur dans son effectif, tout en parlant du bijou qu'il a inscrit cette après-midi. "Ce n'est pas facile de trouver un tel joueur. Il a été élu joueur de l'année dans ce pays et il a gagné avec l'équipe trois Premier Leagues, et beaucoup de récompenses. Mais je veux plus de sa part, parce que je sais qu'il peut le faire, et aujourd'hui, l'action qu'il a faite, cela fait longtemps que je n'avais plus vu ca chez lui. Je suis tellement satisfait pour lui".

Il a également confié que De Bruyne avait eu une période de "moins bien" en début de saison. "Il a un peu manqué de confiance en lui cette saison, il a eu un peu de mal, mais il sait ce dont il est capable. C'est pour cela qu'il est incroyablement aimé par nous tous."

Pep Guardiola on @DeBruyneKev: "We spoke and since we were together, from day one, all we've won and what we've done, we've done it together. I want to push him to do more, a world class player. Humility and humble to do everything for the team. Not easy to find that..."