Pas de miracle pour Chelsea et Manchester City, le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les quarts de finale

Il aurait fallu de sacrées performances à domicile pour les clubs anglais ce mardi s'ils voulaient inverser la tendance en 8e de finale de la Champions League. Chelsea et Manchester City sont donc éliminés.

Les scénarios étaient comparables : Chelsea comme Manchester City devaient retourner une situation bien mal embarquée pour voir les quarts de finale de la Champions League. Le PSG l'avait emporté 5-2 et le Real Madrid 3-0 à l'aller.

Aucune des deux équipes ne s'est donnée le droit de rêver, la faute à des entames de match complètement manquées qui ont rapidement tué tout suspens à Londres comme à Manchester.

L'ancien du RWDM Mamadou Sarr plombe Chelsea

Une grossière erreur de l'ancien défenseur du RWDM Mamadou Sarr, qui avait à l'époque été prêté à Molenbeek, a en effet permis à Khvisha Kvaratshkhelia de faire 0-1 dès la 6e minute. Le break était fait à la 14e par Bradley Barcola et le match était plié, le score étant fixé à 0-3 à la 62e par Senny Mayulu.

Manchester City, de son côté, a été plombé par un carton rouge très rapide. Bernardo Silva a en effet eu un mauvais réflexe à la 20e minute sur une frappe qu'il empêche de rentrer dans le but, et a été logiquement exclu. Le penalty consécutif a été transformé sans trembler par Vinicius Jr.

Le Real Madrid se qualifie mais perd Thibaut Courtois

Les Citizens ont tout de même réagi via Erling Haaland sur une passe décisive de Jérémy Doku qui fera du bien à notre compatriote, critiqué à la suite du match aller. Mais le Real Madrid ne craquera pas et fera même 1-2 en fin de match, Vinicius Jr s'offrant un doublé. Seule ombre au tableau madrilène : la sortie sur blessure de Thibaut Courtois à la mi-temps, par précaution, précisait Alvaro Arbeloa.



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Enfin, la soirée anglaise n'a pas été totalement noire puisque de son côté, Arsenal n'a pas été surpris à domicile par le Bayer Leverkusen. Après le match aller (1-1 en Allemagne), le suspens restait de mise à l'Emirates, mais les Gunners n'ont pas craqué.

Avec un excellent Leandro Trossard, Arsenal a dominé le Bayer Leverkusen, et s'est ainsi imposé 2 buts à 0. Le Diable Rouge est à l'assist sur le premier but de son équipe signé Eberechi Eze (36e), et arrivera donc en forme à Tubize la semaine prochaine. Declan Rice fixait le score à la 63e.