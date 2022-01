Officiel : Jonathan Buatu prêté en D2 turque

Jonathan Buatu quitte temporairement STVV. Le défenseur central de 28 ans est prêté jusqu'à la fin de saison du côté de Eyüpspor, club de D2 turque. L'international angolais était très peu utilisé par Bernd Hollerbach chez les Canaris.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 👋 l Jonathan Buatu trekt op huurbasis naar het Turkse Eyüpspor.



See you soon Jona! 💪



🟡🔵 pic.twitter.com/vk9TlTVp1h